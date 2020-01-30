Соцвыплаты и пособия в России вырастут с 1 февраля

Социальные выплаты и пособия россиян станут больше. С 1 февраля их увеличат на 3%. Индексация коснется ветеранов, инвалидов и граждан с детьми.

Повысится размер выплат и при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Постановление за подписью премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на сайте Кабмина.

В документе речь также идет о пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Пересчитают выплаты работавшим на производственном объединении «Маяк» и тем, кто пострадал от сброса радиоактивных отходов в реку Теча и после ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Индексацию планируют проводить раз в год, первое повышение придется на 1 февраля. При его расчете учитывали рост потребительских цен в 2019 году.

Все семьи, в которых в 2020 году появился первый ребенок, получат маткапитал. Дата принятия соответствующего закона при этом роли не играет — у документа будет обратная сила. Действовать он начнет после того, как Госдума и Совет Федерации согласуют необходимые поправки.

Во время своего послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин пообещал выплачивать за первенца 466 617 рублей. Выплату за второго ребенка увеличат до 616 617 рублей. Семьям, где родится третий ребенок, государство погасит 450 тысяч ипотечного кредита.