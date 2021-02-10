Соцсети заплатят штрафы за призыв детей на незаконные митинги

Роскомнадзор направил вызовы для составления административных протоколов в офисы социальных сетей TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube. Причиной стало использование этих площадок для призыва детей участвовать в незаконных митингах. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства, составление протоколов состоится с 11 февраля по 1 марта.

Роскомнадзор уже заявлял, что выявил на всех шести площадка сообщения о незаконных акциях с призывами к несовершеннолетним принять в них участие. Тогда же ведомство пообещало, что вызовет представителей социальных сетей для оформления протоколов и последующих штрафов, но сроки не назывались.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, если владелец сайта не ограничивает запретную для несовершеннолетних информацию, то ему грозит штраф в размере от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. За повторное нарушение сумма штрафа увеличивается до 10% от годовой выручки компании.

С 1 февраля в России действует закон по которому социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. Если администрация не может сделать этого самостоятельно, то в течении суток она должна отправить данные в Роскомнадзор.

Под запрет попадают порнографические изображения детей, информация, склоняющая несовершеннолетних к незаконным действиям, способы изготовления и употребления наркотиков, способы совершения самоубийства и призывы к нему.