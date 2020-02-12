Соцсети в России захотели наказывать за оскорбление власти
Инициативу намерены отправить в Госдуму и Совет Федерации члены Общественной палаты, сообщила газета «Известия».
Председатель комиссии ОП по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич пояснил, что речь идет об очевидных оскорбительных публикациях, которые не были удалены социальной сетью.
«За каждый кейс нужно начинать штрафовать от полумиллиона», — заявил Малькевич.
По его подсчетам, с декабря 2019 по январь 2020 года в Instagram, Facebook, Twitter и «ВКонтакте» нашли 699 ссылок на материалы с явными признаками неуважения к власти, госсимволам и обществу. На обращение Александра Малькевича ответили только во «ВКонтакте» и удалять контент отказались.
Пресс-служба социальной сети не стала комментировать законопроект. Не ответили на запрос СМИ в Instagram, Facebook и Twitter.
Госдума к инициативе отнеслась с одобрением. Сенаторы в свою очередь заявили, что ее нужно обсуждать детально.
В марте 2019 года в России вступили в силу законы о фейковых новостях и материалах в Сети, которые оскорбляют общество, государственные символы и институты власти РФ.