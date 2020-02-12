Соцсети в России захотели наказывать за оскорбление власти

Социальные сети проверят на внимательность. За посты и сообщения с оскорблениями институтов власти их хотят штрафовать. Если предложение одобрят, за контентом придется следить очень тщательно.

Инициативу намерены отправить в Госдуму и Совет Федерации члены Общественной палаты, сообщила газета «Известия».

Председатель комиссии ОП по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич пояснил, что речь идет об очевидных оскорбительных публикациях, которые не были удалены социальной сетью.

«За каждый кейс нужно начинать штрафовать от полумиллиона», — заявил Малькевич.

По его подсчетам, с декабря 2019 по январь 2020 года в Instagram, Facebook, Twitter и «ВКонтакте» нашли 699 ссылок на материалы с явными признаками неуважения к власти, госсимволам и обществу. На обращение Александра Малькевича ответили только во «ВКонтакте» и удалять контент отказались.

Пресс-служба социальной сети не стала комментировать законопроект. Не ответили на запрос СМИ в Instagram, Facebook и Twitter.

Госдума к инициативе отнеслась с одобрением. Сенаторы в свою очередь заявили, что ее нужно обсуждать детально.

В марте 2019 года в России вступили в силу законы о фейковых новостях и материалах в Сети, которые оскорбляют общество, государственные символы и институты власти РФ.