Соцсети, спецоперация и «интернет-гуры». Психолог Хорс объяснил, когда следует просить помощи специалистов

Запрет соцсетей пойдет россиянам на пользу, а стресс от спецоперации закалит их психику. Психолог Михаил Хорс объяснил ведущей «360» Марусе Михейчик, почему люди отреагировали на перемены по-разному и когда следует обращаться за помощью специалистов.

Стрессоустойчивость

В перспективе специальная операция повлияет на общество благополучно, считает специалист.

У нас повысится стрессоустойчивость. Жизнеспособность социальных групп, которые длительное время живут в благополучных условиях, понижается Михаил Хорс. психолог

По этой причине пандемию и переживания от спецоперации люди старшего возраста легче перенесли. Они встречались с трудностями и раньше, готовы к переменам.

Жизнь без соцсетей

Отсутствие международных связей, культура отмены, отказ от некоторых соцсетей тоже пойдет на пользу, потому что притормозит уход людей в виртуальную реальность — была такая тенденция. Психолог уверен, что большинство с легкостью переживет эти ограничения.

«Будут люди, которые страдают из-за отмены связей, невозможности выложить свой обед в соцсети. Если человек действительно страдает, это значит, что он зависимый от этой виртуальной реальности», — сказал Михаил Хорс.

Он объяснил, что страх неизвестности из-за информационного вакуума грозит, прежде всего, людям с инфантильным категоричным требованием предсказуемости. Привычка думать, что бывает стабильность, и требовать этого, — признак незрелости.

Баланс эмоций

Помимо ухода от реальности в соцсетях была другая проблема. Они были площадкой для мотивационных ораторов, лайф-коучей и других специалистов, которые продвигают парадигму, что испытывать отрицательные эмоции плохо. Якобы успешные люди всегда заряжены, находятся в эйфории. Это не так.

Я называю их «интернет-гурами». Если человек верит в эту чушь, начинает к себе прислушиваться и понимать, что испытывает иногда страх, тревогу, сомнение — естественные эмоции — и начинает себя за это ругать, то на него все это наваливается Михаил Хорс. психолог

Психолог посоветовал разрешить себе эти переживания и не верить таким специалистам. Важно, чтобы был баланс. Если положительных эмоций чуть больше, чем отрицательных, то все хорошо.

Эмоции на аутсорс

Тем не менее люди чаще обращаются к психологам. Они понимают, что просить помощи — это нормально, а иногда даже эффективней отдавать что-то на аутсорс. Главное, не перегибать палку и не зацикливаться, сказал психолог. Фиксация на своей эмоциональной сфере, копание в эмоциях — это результат благополучной жизни.

«Я знаю это по своим приемам. Всем кажется, что если вокруг беда, военная операция или еще что-то, то все люди переживают и бегут к психологу. На самом деле, это не так. К психологу ходят за улучшением и так нормальной жизни», — сказал он.

Источник фото: РИА «Новости»

Довольно трудно описать норму эмоций, определить грань между тем, где количество отрицательных переживаний нормально, а где — болезненно. Состояние человека следует оценивать по двум вещам — длительности стресса и влиянии на повседневную жизнь.

«Если человек находится в тревожно-напряженном состоянии каждый день, и бытовые вещи вплоть до падения ручки становятся трагедией, и так происходит постоянно, стоит обратить на это внимание. Если он в результате этих переживаний перестает мыться, выходить из дома, начинает принимать психоактивные вещества, то это тоже клиническая картина», — сказал он.

Упражнение от тревоги

В этих случаях следует идти к врачу. С обыкновенной тревогой можно справиться самостоятельно. Для этого Михаил Хорс предложил одно упражнение.

Нужно взять лист бумаги и написать: я не знаю, к чему все это приведет; если я чего-то не знаю, это ни плохо, ни хорошо; если что-то идет не по-моему, это не значит, что идет плохо; необязательно должно быть так, как я хочу, но может.