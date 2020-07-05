Соцсети следят за пользователями. Зачем и как?

Специалист по продвижению социальных медиа Евгения Кулиш раскрыла, с помощью чего, а также зачем социальные сети следят за пользователями.

В беседе с радио Sputnik Кулиш отметила, что все дело в таргетированной рекламе.

Любое действие пользователя в сети можно описать алгоритмами под настройки таргетированной рекламы, пояснила специалист. Кулиш привела в пример ситуации, когда после просмотра Stories какого-либо товара его реклама появляется на странице пользователя в соцсети.

Как пояснила эксперт, это общий алгоритм для распространения рекламы во всех соцсетях и на всех платформах. Подобной генерацией контента и настройкой таргетированной рекламы занимается вовсе не продавец товара или блогер, который его рекламирует, а сам рекламный алгоритм. Но повлиять на него возможно. Тот, кто хочет продвигать свою рекламу может выставить подробные настройки, которые определяют, кто именно будет видеть рекламный контент. По такому принципу, добавила Кулиш, реклама работает везде.

В конце июня власти Индии запретили 59 приложений, в том числе китайскую социальную сеть TikTok. Она попала в список «наносящих вред суверенитету и целостности Индии, обороноспособности Индии, безопасности государства и общественного порядка». «360» разбирался, когда еще приложение оказалось тесно связано с политикой.