Соцсети предложили обязать ставить счетчики посещаемости

Роскомнадзор предложил обязать соцсети устанавливать счетчики посещаемости. С помощью подсчета пользователей ведомство хочет понять, попадает ли интернет-ресурс под требования закона о выявлении и удалении запрещенного контента.

Проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативных актов. Согласно документу, владельцы соцсетей должны будут устанавливать программу, предлагаемую Роскомнадзором. Счетчик посещаемости будут отслеживать количество пользователей, обращающихся к ресурсу.

«Счетчики посещаемости определяют количество однократных в течение суток обращений уникальных пользователей, находящихся на территории РФ к информационному ресурсу, обеспечивающих его полную загрузку», — пояснило ведомство в проекте приказа.

Вся информация о предлагаемых счетчиках будет размещаться на сайте Роскомнадзора. Если с помощью программы определить число пользователей будет нельзя, то ведомство будет отправлять запрос владельцу соцсети. Общественное обсуждение проекта завершится 18 марта.

Начиная с 1 февраля соцсети с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей должны выявлять и блокировать запрещенный контент. Соответствующие поправки к закону начали действовать с 1 февраля.