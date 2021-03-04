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    04 марта 2021, 23:19

    Соцсети предложили обязать ставить счетчики посещаемости

    Дарья Бунякова

    Роскомнадзор предложил обязать соцсети устанавливать счетчики посещаемости. С помощью подсчета пользователей ведомство хочет понять, попадает ли интернет-ресурс под требования закона о выявлении и удалении запрещенного контента.

    Соцсети предложили обязать ставить счетчики посещаемости

    Проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативных актов. Согласно документу, владельцы соцсетей должны будут устанавливать программу, предлагаемую Роскомнадзором. Счетчик посещаемости будут отслеживать количество пользователей, обращающихся к ресурсу.

    «Счетчики посещаемости определяют количество однократных в течение суток обращений уникальных пользователей, находящихся на территории РФ к информационному ресурсу, обеспечивающих его полную загрузку», — пояснило ведомство в проекте приказа.

    Вся информация о предлагаемых счетчиках будет размещаться на сайте Роскомнадзора. Если с помощью программы определить число пользователей будет нельзя, то ведомство будет отправлять запрос владельцу соцсети. Общественное обсуждение проекта завершится 18 марта.

    Начиная с 1 февраля соцсети с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей должны выявлять и блокировать запрещенный контент. Соответствующие поправки к закону начали действовать с 1 февраля.