Соцсети предложили обязать удалять информацию об изготовлении оружия

Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект, обязывающий соцсети удалять инструкции о способах изготовления самодельного оружия и взрывных устройств. Документ зарегистрирован в базе на сайте нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта указали в пояснительной записке к документу, что вопросы обеспечения защиты здоровья россиян приобрели особую актуальность. В интернете беспрепятственно распространяют сведения о способах и методах изготовления самодельного оружия и бомб, что используется в преступных целях. Парламентарии указали на то, что печальным примером такого положения дел стала трагедия в Казани, где 11 мая произошла стрельба в гимназии № 175.

Законопроект также предполагает блокировку интернет-ресурсов за оправдание таких злодеяний. Авторы инициативы указали, что после произошедшего в Казани соцсети наводнились комментариями и видеороликами, авторы которых пытались находить некие «смягчающие» обстоятельства и даже выражать симпатии стрелку, вплоть до его кощунственной героизации.

В Казани 11 мая в результате массовой стрельбы в гимназии № 175, которую устроил ее бывший ученик Ильназ Галявиев, погибли девять человек.