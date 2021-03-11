«ВКонтакте» раскрывала силовикам личные данные пользователей, сообщил СК. Соцсеть это отрицает

Администрация «ВКонтакте» предоставляла в СК личные данные пользователей — телефоны тех, кто просматривал публикации муниципального депутата Юлии Галяминой. Об этом сказано в материалах ее дела. Соцсеть заявила, что не предоставляет такую информацию.

11 марта Мосгорсуд оставил в силе приговор депутату Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой, осужденную на два года условно по статье УК о неоднократном нарушении порядка организации митинга.

Галямина опубликовала в Telegram-канале страницу из дела, подписанную руководителем первого управления по расследованию особо важных дел СК Максимом Денисовым.

Источник фото: Telegram-канал Юлии Галяминой

В докладе говорится, что «из ООО „Вконтакте“ получены сведения о телефонных номерах пользователей социальных страниц, просмотревших публикации Галяминой Ю. Е. с призывами к участию в вышеуказанных массовых мероприятиях».

«Да, этот документ фигурирует в моем уголовном деле», — подтвердила она агентству ТАСС.

Пресс-служба «ВКонтакте» заявила «360», что «выдача данных о посетителях страниц невозможна», поскольку в соцсети «нет функциональности „Гости страницы“».

«Для начала критически важно отметить — выдача данных о посетителях страниц невозможна. ВКонтакте нет функциональности „Гости страницы“. Мы не собираем, нигде не отображаем и, соответственно, не передаем такие данные. По требованию законодательства мы, как и любая другая компания, обязаны отвечать на законные запросы правоохранительных органов. При этом по закону мы не вправе не только раскрывать подробности о запросе, но и подтверждать сам факт его получения. Но даже если получили, то его обработка происходила исключительно в рамках закона — после проверки всех необходимых требований к таким запросам», — отметили в соцсети.

Во «ВКонтакте» обратили внимание, что, тем не менее, обязаны отвечать на законные запросы правоохранительных органов.

«Но, рассуждая теоретически, следователи могли самостоятельно изучить страницу пользователя. Она не закрыта настройками приватности, поэтому при просмотре страницы можно было определить всех, кто оставил комментарий или отметку „Нравится“, а затем направить в наш адрес официальные запросы в установленном законом порядке уже в отношении этих пользователей. И в таком случае мы также обязаны ответить на запрос, если он соответствует требованиям закона. При этом в абсолютном большинстве случаев правоохранительные органы не сообщают нам конкретные обстоятельства уголовных дел — такого требования законодательство не содержит», — рассказали «360» в пресс-службе организации.