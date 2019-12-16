Соцработники из Татарстана перестали платить надбавку ветерану, сочтя его умершим

Следователи в Татарстане начали проверку сообщений о лишении надбавок к пенсии 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Работники социальных служб сочли пожилого мужчину умершим и отменили ему выплаты.

Об отмене ветерану войны надбавок к пенсии сообщили местные СМИ. Следователи приняли решение проверить эту новость и начали проверку.

Как удалось выяснить правоохранителям, действительно, пенсионеру перестали начислять выплаты. Это оказалось связано с тем, что в управляющей компании по ошибке удалили ветерана из списка жильцов дома, после чего в социальных службах сочли мужчину умершим. Соответственно ему перестали начислять выплаты.

В городе Казани сотрудники социальных служб лишили надбавки к пенсии 97-летнего ветерана и инвалида Великой Отечественной войны Следственный комитет

Как рассказали в Следственном комитете Татарстана, начаты мероприятия, в ходе которых предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. В кратчайшие сроки ветерана восстановят во всех его правах.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям социальных работников, которые допустили нарушение прав пожилого заслуженного человека. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.