Соцработники доставили медикаменты москвичам 150 тысяч раз

Жители Москвы на самоизоляции оставили 167 тысяч заявок на доставку лекарств. Социальные работники выполнили уже 150 тысяч таких запросов. Услуга оказалась одной из самых востребованных во время распространения коронавируса.

«В период эпидемии город старается помогать москвичам, которые находятся в самоизоляции. Чтобы пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями могли оставаться дома, не беспокоясь о достаточном запасе лекарств, мы организовали доставку препаратов с помощью социальных работников и волонтеров», — сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие два месяца москвичи сделали более 167 тысяч заявок на доставку медикаментов, из которых 150 тысяч уже выполнили. Остальные обращения пока находятся в очереди на выполнение. За два месяца сотрудники кол-центра отдали в районные центры соцобслуживания 70 тысяч заявок о покупке лекарств за счет обратившегося и более 97 тысяч заявок от льготников.

Ракова отметила, что заявки на льготные препараты обрабатывают от трех до пяти дней. Скорость выполнения зависит от наличия лекарства в аптеке. Большинство заявок выполняют в день обращения. Кроме того, медикаменты доставляют не только по городу, но и за 150 километров от столицы.

По данным на 25 мая, российские медики подтвердили 353 427 случаев заражения коронавирусом. Вылечились от COVID-19 118 798 пациентов, скончались 3633.