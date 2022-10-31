Соцработник Залесская рассказала, как оказать помощь бездомным | 360°

Общество 31 октября 2022, 18:07 Соцработник Залесская рассказала, как оказать помощь бездомным

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Соцработник «Ангара спасения» православной службы «Милосердие» Татьяна Залесская рассказала, как правильно оказать помощь бездомному человеку. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По данным издания «Ридус», для начала следует спросить, нужна ли ему помощь. Если же человек лежит без сознания, следует обязательно вызвать скорую. Даже если он просто пьян, все равно спать на улице в такую погоду опасно.

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«Если человек отказывается от помощи, можно убедить его переместиться в теплое место», — добавила Залесская.

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