Соцработница из Уфы обругала детей матом и выложила это в Сеть. Ее отстранили

Соцработница Адиля Нуруллина обзывала детей в социальном приюте в Уфе и снимала все происходящее на видео. Директор учреждения уже отстранил ее от работы с ребятами и организовал проверку.

«Сейчас мы по этому вопросу проводим расследование. Вышестоящее руководство тоже в курсе», — сообщил «360» директор ГБУ «Социальный приют для детей и подростков» Геннадий Симонов.

Он пояснил, что приют находится в самоизоляции, поэтому Адиля сейчас на рабочем месте, но обязанности свои не выполняет. Раньше за ней подобного грубого поведения не замечали.

«Она пока здесь, но до детей мы ее не допускаем. <…> Это единственная выходка. Она работает где-то с Нового года», — сказал директор учреждения.

Симонов добавил, что видео было сделано 12 мая. Сама соцработница не смогла объяснить, зачем она выложила ролик в Сеть. При этом директор подчеркнул, что такое общение с детьми недопустимо и в приюте с этим очень строго.

Ранее Telegram-канал Life Shot опубликовал видео, где ребенок прячется и залезает под парту. В этот момент автор кадров заявляет: «Да *** (зачем — прим. ред.) ты им нужна там, дура». Все происходит в социальном приюте в Уфе. Позже Адиля опубликовала в соцсети фотографию группы с подписью, что пока никого не убила.