Общество 05 декабря 2022, 05:56 Соцпедагогов захотели досрочно пускать на пенсию Депутаты попросили Мишустина разрешить соцпедагогам досрочно выходить на пенсию РИА «Новости»

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Депутаты Госдумы Яна Лантратова и Александр Алексененко обратились к российскому премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением разрешить досрочно выходить на пенсию социальным педагогам, директорам школ и детских садов. Об этом сообщили «Известия».

Согласно действующему законодательству, сейчас такое право имеют соцпедагоги, которые работают в детских домах, образовательных учреждениях для детей с отклонениями в развитии. При этом соцпедагоги в обычных школах этой привилегией воспользоваться не могут.

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Однако в Минтруда России разъясняют, что выйти на пенсию досрочно могут педагоги, чья работа сопряжена с повышенными психофизиологическими нагрузками. Именно в таких условиях работают соцпедагоги во многих школах.

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Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил об индексации пенсий в России с 1 января 2023 года на уровне 4,8%. В среднем пособие увеличится на 1000 рублей. До этого пенсии были проиндексированы на 10% в июне. В итоге за год выплаты увеличатся почти на 15%.