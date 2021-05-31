Социологи сообщили, что в Кузбассе мальчики рождаются чаще девочек

Аналитики Кемеровостата рассказали, что мальчики рождаются чаще девочек в Кемеровской области. Специалисты заметили увеличение доли детей в численности населения, сообщил онлайн-журнал «Сибдепо».

Отмечается, что к началу текущего года количество детей в возрасте до 18 лет составляло 569,2 тысячи человек. В целом это более 21% всего населения региона. В регионе в 71 семье появилась двойня. Кроме этого, у одной пары родилась тройня, написало ИА Nation News.

Эксперты уточнили, что пять малышей при появлении на свет имели вес более пяти килограммов. При этом 27 новорожденных весили менее одного килограмма.