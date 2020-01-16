Социологи собрали стереотипы о медсестрах

Начальник отдела медико-социологических исследований ГБУ НИИОЗММ ДЗМ Игнат Богдан рассказал, что влияет на формирование образа в массовом сознании.

«Часто встречается стереотип о том, что сестринское дело — это женская профессия. В обсуждениях чаще прослеживается образ медсестры стационарной, хотя усилия системы здравоохранения сегодня сосредоточены на развитии амбулаторного звена. В отличие от врачей, медсестер оценивают на основании личных, а не профессиональных качеств. Это происходит в основном потому, что и у нас, и за рубежом не до конца понимают функционал медсестры и важность ее работы», — признал эксперт.

Самые популярные стереотипы выявили на основе сообщений пользователей Twitter, «Одноклассники», «ВКонтакте» и «Живой журнал». Самыми частыми, составившими 34% от всех упоминаний стали четыре: «помощник врача» (36%), «ангел-хранитель» (32%), «авторитарная медсестра» (21%) и «чувственный» образ (11%).

Причиной формирования именно таких стереотипов, по мнению экспертов, стали недооценка роли медсестры в здравоохранении, память о военных годах и массовая культура.

Отмечается, что на Западе образ медсестры изучается в медико-социологических исследованиях не менее 40 лет. Однако в России таких исследований не проводилось.

«Эти стереотипы у нас и на Западе по-разному воспринимаются, но, по сути, одинаковы», — отметил Игнат Богдан.

Как сообщила главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью ДЗМ Татьяна Амплеева, в этом году проведут ряд мероприятий по направлениям работы среднего медицинского персонала.

«Это и участие в ежегодной Ассамблее „Здоровая Москва“, и проведение Первого московского съезда медицинских сестер, который мы готовим в мае. Главная цель — повысить престиж профессии среднего медицинского работника в системе здравоохранения и в массовом сознании и, конечно, улучшить качество оказания сестринских услуг», — рассказала Амплеева.