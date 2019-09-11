Социологи: россияне не пользуются сберегательными финансовыми продуктами

СМИ: лимиты по кредиткам в России снизились Подробнее

При этом треть респондентов используют дебетовые карты, полученные при открытии счета в банке, 21% россиян пользуются кредитными картами.

Большой популярностью у россиян также пользуется мобильный банк. Его используют более половины опрошенных (53%), треть пользуется интернет-банком. Результаты опроса показали, что россияне активно используют кредитные продукты: 22% опрошенных выплачивают потребительский кредит, 7% — ипотеку, 5% — автокредит.

Оказалось, что россияне не пользуются сберегательными финансовыми продуктами. Только 13% респондентов имеют счет в банке, у 12% оформлен срочный банковский вклад, всего 3% арендуют банковские ячейки.

12% опрошенных россиян вообще не пользуются финансовыми услугами, сообщила «Экономика Сегодня».

В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.