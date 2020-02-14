Социологи рассказали, где в России искать невест и женихов

По информации «Царьграда», сотрудники офиса пояснили, что россияне регистрируют больше браков по сравнению с прошлыми данными. Согласно подсчетам, за прошлый год в России появилось 917 официальных семей, что на 24 тысячи больше прошлогоднего показателя.

Более того, в стране сократилось количество разводов. В 2018 году их было на 56 тысяч больше. Сейчас число разведенных пар составило — 528 тысяч.

Исследователи пояснили, что семью обычно регистрирует в 25-29 лет.

Социологи посоветовали искать невесту в Ярославской, Ивановской, Тульской и Новгородской областях, а жениха — в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае.

Ранее специалисты Росстата узнали, в каких российских регионах проживает большая часть мужчин.