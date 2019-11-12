Социологи назвали тройку главных страхов россиян

Россияне по-прежнему боятся социальной несправедливости, снижения доходов и возможности лишиться бесплатной медицинской помощи. Структура человеческих страхов почти не изменилась.

Меньше жителей РФ стали беспокоить экономические проблемы. К такому выводу пришли специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения. Результаты их исследований привел сайт РБК.

Более двух третей опрошенных — 68% — заявили, что их беспокоит возможный рост социальной несправедливости. Вероятного снижения дохода страшатся 63% респондентов. Еще 58% говорят, что боятся остаться без бесплатной медпомощи.

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Чаще всего несправедливость пугает участников опроса в возрасте 45-50 лет — 72%, среди тех, кому за 60, таких 71%. Среди опрошенных 35-44 лет — 69%. Снижения доходов боятся 71% россиян в возрасте 45-79 лет.

Возможный рост цен на товары беспокоит еще 58% респондентов. Показатель значительно снизился, по сравнению с январем. В начале года он равнялся 70%.

Меньше всего в России боятся международных конфликтов (20%), потери работы (35%) и роста преступности (36%).

ВЦИОМ провел свой опрос 31 октября. В нем приняли участие 1,8 тысячи жителей страны в возрасте от 18 лет.