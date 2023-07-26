Общество 26 июля 2023, 15:16 Социолога Кагарлицкого попросили арестовать по обвинению в призывах к терроризму ФСБ попросила суд арестовать социолога Кагарлицкого по подозрению в оправдании терроризма РИА «Новости»

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Сотрудники ФСБ попросили арестовать социолога Бориса Кагарлицкого*, рассказали ТАСС в пресс-службе Сыктывкарского городского суда. Ходатайство поступило от управления службы по Республике Коми.

«В суд поступил материал по ходатайству следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бориса Кагарлицкого*», — отметили в суде.

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Социолога обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК России (публичное оправдание терроризма в интернете). По словам адвоката Кагарлицкого* Сергея Ерохова, его подзащитный не признает вину.

О возбуждении уголовного дела стало известно 26 июля. Адвокат Юлия Кузнецова рассказала, что ее доверитель, психолог Александр Ачагов, проходит по этому же делу. Ранее силовики провели обыски у Ачагова.

Днем 26 июля Мосгорсуд отправил основателя компании Grouр-IB Илью Сачкова в колонию строгого режима на 14 лет. Мужчину обвинили в государственной измене, его защита сообщила о намерении обжаловать приговор и обратиться к президенту.

* признан в РФ иноагентом