Общество 20 марта 2024, 17:23 Социолог Шатилов предложил лишить граждан до 25 лет права голоса на выборах

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Молодые люди в возрасте до 25 лет бывают излишне эмоциональны, поэтому относятся к голосованию недостаточно ответственно. Таким мнением поделился в эфире радиостанции «Говорит Москва» декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета Александр Шатилов.

Он отметил, что лучше дать право голосовать только людям, достигшим 25 лет. Они уже имеют работу и нередко — семью. Это делает людей более думающими, ответственными.

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«На мой взгляд, надо давать право голоса с 25 лет, когда человек более-менее созрел, социализировался, обзавелся работой, некоторые — семьей, у него есть чувство ответственности», — заявил социолог.

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