09 апреля 2024, 18:06
Социолог Шашкова рассказала, что туляки кажутся суровыми из-за природно-климатических условий
Существует стереотип, что в Туле живут суровые и замкнутые люди, и это обусловлено целым рядом факторов. Об этом «ТСН24» рассказала кандидат социологических наук, доцент Института социальных и гуманитарных наук Тульского государственного университета Светлана Шашкова.
Она объяснила, что психотип связан, в частности, с географией и климатом, которые влияют на характер жителей. Кроме того, сказался и тот факт, что Тула всегда была городом, который был вынужден обороняться.
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«Как следствие развивалось оружейное производство, что накладывало отпечаток на характер и облик города», — отметила социолог.
Она также добавила, что не стоит верить всем стереотипам. Лучше ориентироваться на правило, что каждый видит в другим то, чем наполнен сам.
Наука
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