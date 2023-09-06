Общество 06 сентября 2023, 17:32 Социолог Рощин: желание россиян покинуть маленькие села приводит к их постепенному упадку

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Многие российские села и маленькие города страдают от недостатка населения. Отток происходит из-за массового желания россиян перебраться в мегаполисы, сообщил социолог Алексей Рощин в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам эксперта, каждый седьмой россиянин живет в Москве или ее окрестностях. Многие люди стремятся в столицу за новыми возможностями и достижением материального благополучия.

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На сегодняшний день те усилия по привлечению населения в регионы, которые предпринимает государство, не дают никаких результатов, сообщила «Свободная пресса».