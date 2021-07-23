Социолог рассказал, почему в России увеличилось количество разводов

Количество разводов в первые пять месяцев 2021 года значительно возросло. По мнению профессора кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ Александра Синельникова, причиной этого стала пандемия коронавируса. Все дело в том, что регистрировать разводы в период самоизоляции было проблематично из-за изменений в работе ЗАГСов, передала «Вечерняя Москва».

«Подскочившая статистика — это отложенные из-за пандемии разводы. Тогда их не могли зарегистрировать. Так, в апреле прошлого года россияне разводились в четыре раза меньше, чем в апреле позапрошлого. В период самоизоляции многие ЗАГСы временно прекратили регистрацию браков и с регистрацией разводов тоже были проблемы», — рассказал социолог.

По словам Синельникова, вынужденное пребывание вместе смогло разрушить лишь некрепкие браки. Семьи, в которых царит любовь и взаимопонимание, самоизоляция сплотила лишь сильнее.

Специалист отметил, что сейчас люди стали намного спокойнее воспринимать разводы. Теперь они не считаются аморальным поступком, как это было в советское время. Сейчас поводом для развода может стать обычное отсутствие чувств.