Социолог предложил способ снизить отток россиян с Дальнего Востока

Сотрудник Института социологии РАН Владимир Мукомель предложил способы вернуть людей в Сибирь и на Дальний Восток. Об этом сообщил NEWS.ru.

По данным ИА Nation News, в первую очередь специалист считает необходимым повысить уровень жизни граждан в данных регионах. С этой целью был создан Дальневосточный федеральный университет, но это не помогло остановить отток.

Мукомель также предложил привлекать инвесторов для развития инфраструктуры регионов. Он считает, что важно создать перспективы для молодежи, чтобы молодые люди не уезжали учиться и работать в другие места.