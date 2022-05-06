facebook_pixel
    06 мая 2022, 18:40

    Социолог Островская объяснила повышенный интерес к фрилансу в России

    Дарья Морозова

    Социолог Юлия Островская рассказала, что спрос на фриланс вырос в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

    Она отметила, что еще одной причиной может быть кризис. Сейчас часть компаний закрывается, поэтому люди все больше интересуются фрилансом, в частности из-за удаленного формата работы.

    «Люди могут опасаться сокращения мест в их регионе, тогда при удаленном формате есть возможность переехать в другой регион. Это становится значимым фактором для людей», — пояснила Островская.