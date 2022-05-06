Социолог Островская объяснила повышенный интерес к фрилансу в России

Социолог Юлия Островская рассказала, что спрос на фриланс вырос в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

Она отметила, что еще одной причиной может быть кризис. Сейчас часть компаний закрывается, поэтому люди все больше интересуются фрилансом, в частности из-за удаленного формата работы.

«Люди могут опасаться сокращения мест в их регионе, тогда при удаленном формате есть возможность переехать в другой регион. Это становится значимым фактором для людей», — пояснила Островская.