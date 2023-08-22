Общество 22 августа 2023, 23:09 Социолог Макушева: одиноких людей стало больше из-за развития сервисов доставки

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За последние 20 лет количество одиноких людей в России увеличилось в два раза. К такому выводу пришли сотрудники Института социально-экономических проблем народонаселения имени Римашевской ФНИСЦ РАН. Об этом сообщил «Абзац».

Среди причин одиночества специалисты назвали позднее вступление в брак, высокий уровень разводов, разницу в продолжительности жизни мужчин и женщин, а также развитие службы доставок. Раньше люди вступали в отношения в том числе для того, чтобы было проще вести совместный быт. Сейчас же для этого существуют специальные сервисы.

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«У нас есть запрос и платежеспособный спрос на сервисы, которые помогают нам в одиночку организовать наш быт комфортно, и мы его делегируем. Эти сервисы создают среду, в которой комфортно жить и одному», — заявила социолог Мария Макушева.