Общество 22 марта 2023, 14:03 Социолог Макушева объяснила причину исчезновения мотивации заниматься спортом на регулярной основе Социолог Макушева: кому удается найти в спорте радость от процесса, остаются в нем надолго

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Лишь те люди, которые могут испытывать радость от самого процесса занятия спортом, остаются в нем надолго. Об этом «Газете.Ru» рассказала социолог, руководитель лаборатории спортивных исследований Мария Макушева, комментируя исчезновения мотивации у новичков.

Ранее специалисты опубликовали исследование, в котором говорится, что восемь из 10 человек, которые не занимаются профессиональными тренировками, бросают их.

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«Любая отсроченная цель слабее, чем удовольствие от процесса. Те, кому удается найти в спорте радость от самого процесса, остаются надолго», — процитировал сайт kp.ru слова Макушевой.

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Некоторые люди теряют мотивацию к спортивным тренировкам из-за долгой дороги до спортивного зала. Также часто люди выгорают из-за непосильных нагрузок. Социолог добавила, что это скорее вина тренеров, которые дают новичкам сложные упражнения с самых первых занятий.