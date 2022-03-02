Социолог Коряковцев назвал возвращение к классике плюсом отказа от Netflix

Эксперт Института нового общества, политолог и социолог Андрей Коряковцев заявил, что сейчас в России происходит разрыв не с западной культурой, а с «буржуазной массовой культурой». Например, отказ от Netflix сыграет гражданам на руку. Об этом написала «Общественная служба новостей».

По мнению Коряковцева, позитивный момент заключается в том, что люди наконец вернутся к старой, доброй классике.

«Господи, если мои студенты не будут смотреть Netflix, появится шанс, что они будут смотреть классику. В этом есть позитивный момент. Не скажу, что все хорошо, но в этом есть и позитивные моменты. Наконец-то прекратится поток: в Россию низкопробной поп-культуры, на которой воспитано целое поколение», — сообщил он.

При этом эксперт призвал российские власти отказаться от деструктивных моментов, которые разрушают науку и образование.