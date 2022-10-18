Социолог Каменева посоветовала переключаться с думскроллинга на обучающий контент | 360°

Общество 18 октября 2022, 15:43 Социолог Каменева посоветовала переключаться с думскроллинга на обучающий контент

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Социолог Татьяна Каменева посоветовала бороться с думскроллингом, при помощи просмотра менее тревожного контента. Об этом сообщило издание Lenta.ru.

Она пояснила, что навязчивое желание читать плохие новости можно победить, переключившись на мастер-классы, видео-уроки, любимую музыку и так далее.

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«Попробуйте отписаться от новостей, на которые вы „подсели“ спонтанно, не имея намерения получать сведения из этих источников», — добавила Каменева.

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Также социолог рекомендовала почаще бывать на свежем воздухе, гулять в парке или просто на улице.