Общество 16 апреля 2024, 16:14 Социолог Храпылина: введение минимальной тарифной ставки повысит зарплаты

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В России рассматривают законопроект с установлением минимальной тарифной ставки заработной платы не ниже одного МРОТ. Реализация инициативы позволит повысить зарплаты, сообщила профессор кафедры труда и социальной политики Любовь Храпылина в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, такая мера необходима на фоне дефицита кадров, поскольку без четких минимальных гарантий по оплате невозможно обеспечить сотрудников достойным доходом.

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Храпылина отметила, что после вступления соответствующих правил в силу тарифная ставка зарплаты в России должна вырасти. Это коснется работников всех сфер деятельности.