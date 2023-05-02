Общество 02 мая 2023, 15:59 Социолог Гвинтовкин рассказал, что большинство россиян лучше работают в солнечную погоду

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Больше половины россиян работают более качественно и продуктивно, если за окном светит солнце и стоит хорошая погода. Об этом сообщил Life со ссылкой на исследование компания «Про бренд».

Согласно опросу, 52% работников предпочитают хорошую погоду. А для 12% лето за окном превращается в офисе в пытку, когда приходится считать каждую минуту до окончания трудового дня. Еще 36% респондентов ответили, что время года и погода никак не влияет на их работоспособность.

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«На самом деле лето — это прекрасное время для работы. Световой день длиннее, а значит, энергии больше, настроение лучше. Эту гипотезу подтвердил наш опрос. Просто руководителям нужно уметь выстраивать работу в тёплое время и повышать мотивацию сотрудников», — подчеркнул кандидат социологических наук, владелец коммуникационного агентства «Про бренд» Алексей Гвинтовкин.

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