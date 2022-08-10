Социолог допустил, что к социальному взрыву в Великобритании может привести рост долгов за электричество

Директор Центра социологических исследований СЗИУ РАНХиГС, доктор философских наук, профессор Анатолий Клюев обсудил с РИА ФАН сообщение о том, что долг жителей Великобритании за электричество достиг 1,3 миллиарда фунтов стерлингов.

«Политика Сегодня» обратила внимание на сообщение Коалиции по борьбе с топливной бедностью о том, что уже к началу следующего года около 10,5 миллиона домохозяйств Великобритании не сможет позволить себе оплачивать отопление.

Клюев допустил, что нынешняя ситуация может привести к социальному взрыву, и британские власти столкнуться с беспорядками и массовыми забастовками.

«Это естественный процесс. Тут ничего другого и не придумаешь. Тут такой фактор, который обуславливает именно социальную напряженность, который выливается в разные действия, протестные в основном», — заметил собеседник информагентства.

По его мнению, так или иначе ситуация должна разрешиться до конца года.

«Эти тенденции где-то уже в октябре–ноябре будут давать определенный сигнал», — добавил социолог.