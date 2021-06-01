Социолингвист допустил использование смайликов в деловой переписке

Социолингвист Андриан Влахов выразил мнение, что в некоторых случаях смайлики уместны в деловой переписке. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Он пояснил, что это настолько привычное для всех явление, что отсутствие смайликов некоторым начинает казаться неестественным.

«Поскольку мы уже настолько привыкли к смайликам и часто пользуемся этим бессознательно, без них возникает ощущение, что человек излишне серьезен или вы его, может быть, чем-то обидели», — рассказал Влахов.

Специалист добавил, что использовать смайлики допустимо, но в умеренных количествах и если «речь не идет о совсем строгих вещах вроде законодательных актов».

Также Влахов считает, что это показатель близости отношений с коллегами.

«Всегда происходят такие ритуалы социального поглаживания, когда люди пытаются понять степень близости, степень дистанции в коммуникации, можно ли поставить смайлик, скобочку, можно ли где-то пропустить запятую или поставить точку, поставить ироническое многоточие», — уточнил он.