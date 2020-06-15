Социокультурная концепция ЖК Balance победила в международной премии «Рекорды рынка недвижимости 2020»

Социокультурная концепция ЖК Balance победила в престижной международной премии «Рекорды рынка недвижимости 2020». Она собрала наибольшее количество голосов в ходе трех этапов голосования: народного, профессионального и выбора членов жюри.

Об этом сообщил «Главстрой». Жилой квартал Balance расположен на территории 27,5 гектара. Его концепция представляет собой единую сбалансированную среду, которая включает в себя жилую, образовательную, коммерческую, рекреационную и общественную функции. Объединить их позволяет парковый комплекс площадью в 5,7 гектара.

Задача социокультурной концепции Balance — сделать парк и территорию жилых кварталов новой точкой притяжения, и при этом учесть интересы всех его участников: жителей, городских властей и бизнеса. По запросам всех стейкхолдеров территории в проект жилых кварталов включили возможности для работы, коммерческие и социальные функции с набором сервисов, рекреационные зоны и культурно-досуговую составляющую. При этом большое внимание уделили безопасности и самодостаточности территории. Парк внутри жилого квартала станет местом, которое объединит уникальные функции и объекты.

ЖК Balance — комфортный микрогород. Его социокультурная концепция подразумевает идеально сбалансированную инфраструктуру для жизни, работы и отдыха. Там планируют построить три детских сада на 750 детей и две школы на 1725 учеников. Кроме того на территории квартала появятся детская и взрослая поликлиники на 320 посещений в смену, спортивный комплекс с бассейном, общественный стадион, пять подземных паркингов, объекты общественной инфраструктуры на первых этажах, кафе, магазины, а также бизнес центр. В социокультурном проекте продуманы различные сценарии отдыха и времяпрепровождения для жителей всех возрастов: детей, подростков, экономически активного населения и пенсионеров.

Новый парк в жилом квартале должен стать пространством на пересечении формата камерного сада и городского парка. Благодаря соблюдению баланса приватного и личного, общественное пространство идеально впишется в ЖК и удовлетворит потребности его жителей. Планировка парка в виде «прожилок зеленого листа» предусматривает сеть дорожек и тропинок, которые будут соединять все объекты жилого комплекса. Благодаря этого на его территории появится множество маршрутов — как транзитных, так и прогулочных. Главная «жилка листа» — это аллея длиной 600 метров, которая тянется от Рязанского проспекта до Окской улицы. В центральной части парка появится площадь — на ней расположится пешеходный тактильный фонтан, пространств для мероприятий и игровая территория для детей. Она является арт-пространством и может быть адаптирована под различные мероприятия, выставки, ярмарки, концерты.

Еще одним арт-объектом и сценарием отдыха в парке станут старинные железнодорожные рельсы, которые проходят сквозь всю его территорию. Их сохранили при строительстве района, и теперь они являются символом его исторического прошлого и сохраняют дух места. Этот подход демонстрирует не только связь современности и традиций, но и бережное отношение к истории.

Парк Balance проектировали, опираясь на результаты международных исследований в области ландшафтной психологии и цветотерапии. Различные зоны парка будут озеленены по-разному — в зависимости от эффекта, который планируется произвести на посетителя. Растения посадят более чем на 73% территории парка — речь идет о лиственных и хвойных деревьях и кустарниках, а также цветниках. Благодаря сезонным эффектам окраски листвы, высоте и месту посадки, растения будут на протяжение всего года создавать непрерывную красоту, делая передвижение по парку приятным и максимально комфортным.