Общество 20 июля 2023, 13:44 Социальный психолог Рощин объяснил, почему петербуржцев признали самыми тревожными жителями России Психолог Рощин: петербуржцы тратят нервов куда больше, чем в регионах

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Жители Петербурга тратят куда больше нервов, чем жители регионов, но получают меньше возможностей, чем те же москвичи. Из-за этого среди них так повышен уровень тревоги, рассказал изданию «Бриф» социальный психолог Алексей Рощин.

Специалист объяснил, что с одной стороны Петербург — вторая столица и второй город по численности населения, но это не Москва. В городе на Неве нет таких темпов развития, денег и перспектив, написал «Царьград».

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Ранее аналитики выяснили, что жители Санкт-Петербурга лидируют по уровню тревожности. Некоторые психологи объясняют это не самым приятным климатом в городе.