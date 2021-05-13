Социальный налоговый вычет позволит сэкономить на учебе

Социальный налоговый вычет в виде 13% от расходов компенсирует часть расходов на обучение ребенка. Об этом рассказал ректор МФЮА Алексей Забелин, сообщил News.ru.

Такая практика распространяется не только на вузы, но и на школы и детские сады.

Еще один способ значительно сэкономить на учебе — поступить по целевому набору. В таком случае обучение в университете оплатит будущий работодатель. Предприятие заключает договор с вузом и студентом, а после окончания учебы выпускник работает один-два года в этой организации. При этом студенты проводят все практики на этом предприятии. Таким образом, учащиеся приходят туда уже готовыми специалистами.

Помимо этого, при хорошо сданных экзаменах можно претендовать на бюджет. А в некоторых высших учебных заведениях отличники вправе претендовать на скидку или перевестись на бесплатную форму обучения при наличии свободных мест.

Помимо этого, помогут хорошее портфолио, участие в конкурсах и олимпиадах.

Ранее выпускникам дали советы по поиску работы мечты.