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    13 мая 2021, 13:01

    Социальный налоговый вычет позволит сэкономить на учебе

    Алена Макаренко

    Социальный налоговый вычет в виде 13% от расходов компенсирует часть расходов на обучение ребенка. Об этом рассказал ректор МФЮА Алексей Забелин, сообщил News.ru.

    Социальный налоговый вычет позволит сэкономить на учебе

    Такая практика распространяется не только на вузы, но и на школы и детские сады.

    Еще один способ значительно сэкономить на учебе — поступить по целевому набору. В таком случае обучение в университете оплатит будущий работодатель. Предприятие заключает договор с вузом и студентом, а после окончания учебы выпускник работает один-два года в этой организации. При этом студенты проводят все практики на этом предприятии. Таким образом, учащиеся приходят туда уже готовыми специалистами.

    Помимо этого, при хорошо сданных экзаменах можно претендовать на бюджет. А в некоторых высших учебных заведениях отличники вправе претендовать на скидку или перевестись на бесплатную форму обучения при наличии свободных мест.

    Помимо этого, помогут хорошее портфолио, участие в конкурсах и олимпиадах.

    Ранее выпускникам дали советы по поиску работы мечты.