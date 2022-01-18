Москвичи сообщили о сбое в приложении «Социальный мониторинг»

Приложение «Социальный мониторинг», следящее за находящимися в самоизоляции зараженными коронавирусом москвичами, перестало работать. Об этом сообщили читатели «360».

По правилам, через приложение горожане должны отправлять фотоподтверждение, что они находятся дома, но из-за сбоя сделать они ничего не могут.

«У меня уже психоз по этому поводу. Не могу ничего отправить, но получаю запрос на подтверждение, а приложение не работает», — пожаловалась жительница Москвы, находящаяся в самоизоляции.

Она напомнила, что отсутствие фотографии расценивается как нарушение домашнего режима, что грозит штрафом.

«Семь дней работало, сейчас нет», — не исключила она. Москвичка добавила, что дозвониться на горячую линию приложения невозможно.

Кроме приложения «Социальный мониторинг» крупный сбой произошел на сайте госуслуг. Москвичи не могут вызвать на дом врача и связаться с экстренными службами.