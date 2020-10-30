Социальные выплаты на жилье станет проще получить в России

Молодым семьям в России теперь станет легче оформить социальные выплаты на покупку или строительство жилья. Постановление об упрощении подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Все документы, необходимые для получения господдержки, можно будет подавать не только лично, но и дистанционно с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг. На документах в электронной форме должна стоять простая электронная подпись одного из членов семьи», — рассказали о нововведении на сайте Кабмина.

Рассчитывать на социальные выплаты могут те молодые семьи, где оба супруга младше 35 лет. При этом иметь детей не обязательно. Также государственную поддержку может получить родитель до 35 лет, воспитывающий ребенка один.

«Главный критерий: семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий», — подчеркнули в правительстве.

Чтобы получить выплату, необходимо подтвердить наличие доходов, которые смогут позволить погасить кредит или покрыть остаток. Сумма выплаты будет составлять 30-35% от стоимости жилья. Полученные деньги можно потратить на покупку дома, квартиры в новостройке, первый взнос или погашение ипотеки, а также на строительство жилья.