Социальные пособия в России предложили выплачивать не только семьям с детьми

Рассчитывать социальные пособия в России надо исходя из доходов семьи. И выплачивать их не только семьям, где есть дети. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на председателя Счетной палаты Алексея Кудрина.

«Мы считаем возможным рассматривать пособия по социальной поддержке, которые исходили бы из дефицита семьи, и распространять на другие категории населения, не только имеющие детей. В таком случае мы видим пути снижения бедности и достижения тех целей, которые поставил президент. Соответствующие предложения представлены в правительство», — привело агентство слова Кудрина во время заседания комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам

Ранее в Счетной палате сообщили, что в 2021 году Фонд национального благосостояния (ФНБ) не будут пополнять из-за недополученных в прошлом году нефтегазовых доходов.

На прошлой неделе подмосковные депутаты приняли закон, согласно которому в регионе изменят порядок социальных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет. Теперь самые малообеспеченные семьи смогут получать повышенные суммы.

Как рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, пособия будут начислять по трехступенчатой системе. Обычный размер выплаты равен 50% прожиточного минимума на ребенка, но если доход на каждого члена семьи не достигает прожиточного минимума, то выплата повысится на 25%.