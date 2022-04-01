Социальные пенсии в России выросли

С 1 апреля в РФ в плановом порядке проиндексировали социальные пенсии. Повышение составило 8,6% и коснулось, по данным Минтруда, четырех миллионов человек.

Индексацию социальных пенсий, напомнили в министерстве, проводят ежегодно. При расчетах учитывают темпы роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год.

До конца 2022 года на эти цели в федеральном бюджете заложили 33,7 миллиарда рублей. Пересчет коснулся получателей социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

Социальную пенсию назначают россиянам, у которых из-за определенных обстоятельств недостаточно трудового стажа для получения страховых пенсионных выплат.

Социальные пенсии индексируют планово 1 апреля каждый год. Сейчас в Минтруде начали проработку параметров дополнительного увеличения соцвыплат, в том числе пенсий и пособий. Поручение озвучил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.