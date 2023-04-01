Общество 01 апреля 2023, 01:06 Социальные пенсии увеличатся в России с 1 апреля Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 3,3% РИА «Новости»

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В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 3,3%. Документ об этом опубликовали еще 17 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

«C 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы еще на 3,3%», — ранее поясняли в пресс-службе российского Минтруда. Там отмечали, что это будет сделано в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на 10%.

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Рассчитывают размер индексации исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Индексация социальных пенсий традиционно проводится раз в год — 1 апреля.

Такие выплаты получают россияне, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Также социальные пенсии положены людям с инвалидностью и по потере кормильца.

С 1 апреля 2023 года в России начнут действовать новые законы. Изменения затронут не только социальные пенсии, но и оплату коммунальных услуг. Кроме того, россияне снова смогут получить субсидии за ЖКХ, банки приступят к тестированию цифрового рубля, а водители начнут сдавать экзамен на права по-новому. «360» собрал подробную информацию обо всех нововведениях.