Социальные пенсии на 8,6% в России проиндексируют 1 апреля

Социальные пенсии в России 1 апреля проиндексируют на 8,6%. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Министерства труда.

Индексация коснется получателей социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, всего около четырех миллионов граждан.

«Получатели социальных пенсий — это граждане, у которых недостаточно трудового стажа для получения страховой пенсии», — разъяснило ведомство.

На эту задачу федеральный бюджет направит 33,7 миллиарда рублей до конца 2022 года. Министерство напомнило, что изначально уровень индексации в 2022 году был запланирован на 7,7%.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству повысить размер пенсий, заработных плат работников бюджетной сферы, соцвыплат, МРОТ и размера прожиточного минимума.