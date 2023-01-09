Общество 09 января 2023, 18:49 Социальные няни вернулись в дома Санкт-Петербурга

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Социальные няни вернулись в дома Санкт-Петербурга. Программа, которую пришлось приостановить во время пандемии, возобновилась. Об этом сообщило ОТР.

Воспользоваться услугой могут родители двойняшек или тройняшек. Служба социальных нянь работает во всех районах Петербурга. И это совершенно бесплатно и не нужно собирать огромное количество документов. От обращения до первого визита пройдет около недели.

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Социальные няни приходят три раза в неделю на три часа. Они помогают с детьми дома, могут сходить вместе в магазин, на прогулку или в поликлинику. Но есть одно условие — только в присутствии родителей.

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Пока за помощью обратились только 10% семей с близнецами. Многие петербуржцы просто не знают о такой возможности. Чтобы ею воспользоваться, нужно обратиться в районный центр социальной помощи семьи и детям.