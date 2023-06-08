08 июня 2023, 15:09
Социальные координаторы появятся в московских детских больницах
Заммэра Москвы Ракова: социальные координаторы появятся в детских больницах
Институт социальных координаторов появится в столичных детских больницах, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Сегодня соцкоординаторы работают в 33 больницах, они оказали москвичам уже более 115 тысяч услуг.
Анастасия Ракова
Заммэра Москвы по вопросам социального развития
Социальные координаторы поддерживают пациентов во время госпитализации и после выписки. С ними вместе работают психологи, помогающие справиться с тревогой и переживаниями.
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Первые социальные координаторы появились в московских стационарах в 2021 году. С февраля 2023 года 108 специалистов этого профиля и еще 62 психолога работают в флагманских центрах городских больниц.
Дети
Больницы
Москва 2023
Анастасия Ракова
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