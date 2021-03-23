Социальные доплаты к пенсии с 2022 года будут выдавать без заявления

Социальная доплата к пенсии в России будет устанавливаться автоматически с 1 января 2022 года. Заявление писать не нужно. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

«С 1 января 2022 года социальная доплата к пенсии будет устанавливаться в беззаявительном порядке со дня назначения пенсии», — говорится в сообщении. Его процитировало РИА «Новости».

Проект приказа подготовлен Минтрудом. Документ утвердит порядок обмена информацией между территориальными органами Пенсионного фонда России и региональными уполномоченными органами.

В проекте приказа уточняется последовательность действий территориальных органов ПФР при обмене данными с уполномоченными органами исполнительной власти регионов.

Обязательные надбавки и доплаты к пенсиям будут выплачены россиянам в 2021 году. С 1 апреля социальные пенсии повысят на 3,4%. Для неработающих пенсионеров, чьи выплаты не дотягивают до прожиточного минимума, предусмотрены доплаты. Их размер будет варьироваться в зависимости от региона проживания.

Также доплата автоматически будет начисляться людям старше 80 лет, инвалидам первой группы и некоторым другим категориям граждан.