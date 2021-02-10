Социальную интернет-рекламу предложили сделать обязательной в России

Социальную рекламу в интернете в России могут сделать обязательной. Члены комитета Госдумы по информполитике планируют внести 10 февраля на рассмотрение нижней палаты соответствующий законопроект, сообщила газета «Известия».

С помощью закона депутаты хотят обязать интернет-площадки отдавать под социальную рекламу не менее 5% площадей или времени от общего объема маркетинговых материалов.

Предполагается, что такой контент будет размещать специально созданный для этого оператор рекламного пространства. Однако аналогичный закон уже действует для телевизионной рекламы и для рекламы на баннерах. Тем не менее остается непонятным, как в интернете отслеживать долю социальных материалов.

Известно, что на первом этапе законопроект затронет сервисы «Яндекс», Mail.ru, Rambler, Google, Facebook. Регулятор будет взаимодействовать с их рекламными площадками, а не с самими компаниями.

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман отметил, что вопрос создания единого оператора рекламного пространства пока не проработан. По его мнению, организация не сможет полностью отследить выполнение требований, потому что в законодательстве они четко не прописаны. Иностранные интернет-площадки и вовсе будет проблематично контролировать.

Лидер Better Люси Виноград полагает, что инициатива не окажет серьезного влияния на рынок, если мера будет носить стимулирующий, а не ограничивающий характер.