Социальное казначейство будет назначать пособия без сбора справок

Назначать пособия будут через социальное казначейство. Тем самым жизнь россиян упростится: людей освободят от сбора справок и хождения по инстанциям, чтобы оформить полагающиеся выплаты. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Законопроект разработали в Минтруде и разместили на федеральном портале правовых актов. Согласно нему, с 2022 года некоторые пособия будет назначать Пенсионный фонд России (ПФР) вместо региональных органов власти. Спустя два года 50 выплат можно будет оформить через социальное казначейство. Таким образом, собирать справки больше не понадобится. Достаточно будет только подать одно заявление или это произойдет автоматически.

«Предполагается, что назначать пособия будет ПФР по принципу одного окна через социальное казначейство», — говорится в сообщении.

В результате ряд мер поддержки перейдет в проактивный формат, когда люди получают помощь от государства без сбора справок.

В составе Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) разрабатывается новый банк данных. В нем объединят сведения о россиянах, их семейном положении, дееспособности. С помощью этой системы ПФР получит справки и другие необходимые сведения для назначения пособия. Впервые принципы социального казначейства были опробованы при начислении единовременных выплат на детей в размере 10 тысяч рублей.

Сейчас же государственные и муниципальные социальные услуги предоставляются в регионах по разным правилам.