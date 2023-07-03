Общество 03 июля 2023, 15:59 Социальная сеть «ВКонтакте» сменила руководство Управлять соцсетью «ВКонтакте» после ухода гендиректора Красновой станет совет VK РИА «Новости»

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Генеральный директор социальной сети «ВКонтакте» Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработкам холдинга VK и технический директор социальной сети Александр Тоболь покинули свои посты ради развития собственного проекта. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

Управление площадкой «ВКонтакте» перейдет коллегиальному органу. В управляющую команду войдут представители топ-менеджмента холдинга и социальной сети.

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Новая командная структура станет ответственной за операционные процессы, стратегические решения и развитие новых направлений «ВКонтакте».

Формат управления социальной сетью прокомментировал генеральный директор холдинга VK Владимир Кириенко. Он пояснил, что и ранее все ключевые решения по «ВКонтакте» принимались большинством голосов.

«Этот подход доказал свою эффективность и позволит социальной сети продолжить наращивать аудиторию, создавать и улучшать сервисы для пользователей», — пообещал глава холдинга.

Марина Краснова работала в холдинге VK с 2012 года. Пост генерального директора социальной сети она заняла в 2021 году.

Александр Тоболь начал свою карьеру в холдинге также в 2012 году. Занимал должность руководителя разработки видеоплатформы и ленты «Одноклассников», а после стал техническим директором «ВКонтакте» и единой платформы видео и звонков Mail.ru Group. Последнее время отвечал за работу «VK Видео», «VK Звонков» и «Клипов».