Общество 23 июня 2023, 19:44 Соцгарантии для семей погибших бойцов СВО обсудили в Москве Работу по поддержке участников СВО и их семей призвали усилить в Москве РИА «Новости»

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Заседание круглого стола на тему «Социальные гарантии членов семей погибших защитников Отечества» провели в Москве. В нем приняли участие депутаты Госдумы, представители Минобороны, МВД, МЧС, Росгвардии и члены семей погибших военнослужащих из разных регионов, сообщила Общественная Служба Новостей.

Участники заседания обсудили вопросы, с которыми сталкиваются семьи погибших военнослужащих, а также пути их решения. Отдельно они затронули тема законодательных инициатив, направленных на улучшение социального положения семей погибших защитников страны.

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Председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина в стране создали государственный фонд «Защитники Отечества» для усиления работы с участниками СВО, с ранеными военнослужащими, родителями и вдовами погибших воинов. По его словам, фонд уже начал активно набирать обороты.

«Наша задача сегодня — сделать все возможное, все для того, чтобы вдовам, детям погибших защитников Отечества было уделено как можно больше внимания и мер социальной поддержки», — добавил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он также отметил, что парламентская координационная группа по вопросам СВО будет разбираться с каждой ситуацией и точечно решать все вопросы.