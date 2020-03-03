Сотрудницы МВД Оренбурга разрисовали лифт баллончиком. Видео

Полицейский дознаватель и сотрудница суда разрисовывали при помощи баллончика лифт в многоэтажке Оренбурга. Остаться незамеченными девушкам не удалось — в лифте была камера видеонаблюдения, запись с которой была опубликована в Сети. Уйти он наказания у девушек также не получилось — на втором размещенном ролике они отмывают стены лифта от собственных рисунков.

Теперь в отношении одной из героинь видеозаписей назначена служебная проверка, сообщил портал Ruposters.

Все произошло в лифте дома № 6 по улице Фронтовиков. Девушки, находившиеся, судя по кадрам, в приподнятом настроении зашли в грузовой лифт. В руках у одной из них был баллончик с краской, которым девушка воспользовалась через несколько секунд после того, как двери лифта закрылись. Девушки также закрасили и камеру видеонаблюдения, установленную в лифте.

Правда сделали они это в последнюю очередь. Уйти от ответственности у девушек не получилось.

Уже на следующем опубликованном ролике, снятом той же камерой видеонаблюдения, видно, как эти же девушки отмывают стены лифта. «Хороший урок будет», — написал в комментарии под записью пользователь YouTube.