Сотрудницы МВД Оренбурга разрисовали лифт баллончиком. Видео
Теперь в отношении одной из героинь видеозаписей назначена служебная проверка, сообщил портал Ruposters.
Все произошло в лифте дома № 6 по улице Фронтовиков. Девушки, находившиеся, судя по кадрам, в приподнятом настроении зашли в грузовой лифт. В руках у одной из них был баллончик с краской, которым девушка воспользовалась через несколько секунд после того, как двери лифта закрылись. Девушки также закрасили и камеру видеонаблюдения, установленную в лифте.
Правда сделали они это в последнюю очередь. Уйти от ответственности у девушек не получилось.
Уже на следующем опубликованном ролике, снятом той же камерой видеонаблюдения, видно, как эти же девушки отмывают стены лифта. «Хороший урок будет», — написал в комментарии под записью пользователь YouTube.